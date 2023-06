Lindsay Lohan: Babygeschlecht wurde enthüllt

Mama als Unterstützung in Dubai

Für tatkräftige Unterstützung soll jedenfalls schon gesorgt sein, will ein Insider in Erfahrung gebracht haben. „Lindsays Mutter, Dina, wird bei der Geburt bei ihr in Dubai sein“, plauderte dieser aus. „Und einige ihrer Geschwister werden rund um den Geburtstermin auch in Übersee sein, um ihren Neffen kennenzulernen.“