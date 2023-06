Ex-Weltmeisterin feierte tolles Comeback mit Gold

Bettina Plank hatte es mit Gold bei den Europaspielen in Polen vorgezeigt, der Nachwuchs machte es ihr nach. Gleich 17 Talente holten beim Heimevent in Wals ebenso den Sieg in ihrer Kategorie. Besonders erfreulich: Mit LZ Pinzgau-Sternchen Marina Vukovic war dabei auch eine Rückkehrerin erfolgreich. Die ehemalige U18-Weltmeisterin feierte nach langer Verletzungspause und dem Staatsmeistertitel Gold in der U21-Klasse bis 68 Kilogramm.