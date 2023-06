Ist Bluthochdruck eine unterschätzte Krankheit?

Was sagt der Blutdruck denn in unserem Körper aus? Was tut sich denn da überhaupt? „Es geht eigentlich um die Durchblutung der Organe, der Muskulatur und des ganzen Systems Körper. Und da ist es wichtig, dass ein moderater Blutdruck die Perfusion, also die Durchblutung der verschiedenen Organe sicherstellt, sei es die Niere, sei es das Herz, sei es das Gehirn, weil alles das hätte Auswirkungen“, macht Dr. Krauter im Talk die große Bedeutung des Blutdrucks für unsere Gesundheit deutlich.