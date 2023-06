Der Kompass der Piratinnen steht auf Abenteuer

Die Linzer Kinderklangwolke, die auch die „Krone“ präsentiert, zählt zu den wichtigsten Events für kleine Leute. Sie findet am Sonntag, 10. September statt. Weil das Brucknerfest der Erwachsenen heuer Damen in den Fokus rückt, zieht man hier nach: Eine mutige Heldin sticht in See.