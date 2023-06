Entenküken waren in Kraftwerksschacht gefangen

Spielenden Kindern war das ständige Piepsen aufgefallen: Als sie versuchten, die Quelle für das Geräusch zu eruieren, fielen ihnen die kleinen Küken im Kraftwerksschacht bei der Ölz-Mühle in Rankweil Rüggelen auf. Von den Enteneltern war nichts zu sehen. Die alarmierte Feuerwehr rückte an, stieg mit einer Steckleiter in den Schacht hinab und sammelte die sieben Kleinen in einem Plastikbehälter ein.