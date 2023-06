Altstadt als Großbühne mit bunter Kulturparade

Normalerweise ist der Toscaninihof auch im Hochsommer einer der wenigen nicht überlaufenen Orte in der Salzburger Altstadt. So voll mit Menschen wie am Samstagnachmittag war er schon lange nicht mehr, denn von dort aus startete die dreistündige Kulturparade, die im Rahmen von Senatores „School of Narrative Dance“ während der Sommerszene entstanden war. Die Italienerin hat sich mit ihren Stadtchoreografien einen Namen in der Branche gemacht und sie auf Einladung großer Metropolen und Institutionen auch schon bei der Biennale di Venezia, Paris und New York initiiert. Dafür ruft sie die jeweiligen Bewohner einer Stadt auf, sich kreativ zu beteiligen. Wie das Ergebnis letztlich aussieht, überlässt die Künstlerin weitgehend den Beteiligten. Sie selbst will allein den Denkanstoß geben, sich mit der eigenen Stadt, den eigenen Möglichkeiten und dem eigenen Lernprozess auseinanderzusetzen. Am Ende konnte sie mit dieser Idee über 350 Salzburger Musiker, Tanzgruppen und Kunstvereine begeistern.