Trips, Hypnose und Apollo in Unterhose

Come as you are“ ist dieses Jahr das Motto der Sommerszene, also „komm wie du bist!“ Diese Aufforderung gilt den internationalen Gästen, die es vom 12. bis 24. Juni mit ihren unterschiedlichen Performances an die Salzach zieht. Doch wie sind diese Gäste und vor allem, wer sind sie? Ein kleiner Ausblick auf die Highlights der Sommerszene 2023: