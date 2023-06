Drittes Mal „lauerte“ die Polizei bei Tunertreffen

Großaufgebot an Beamten im Einsatz

Ein Großaufgebot von Beamten der Landesverkehrspolizei, von lokalen Posten, der Bezirksbehörde und der Landesregierung hatten den technischen Prüfzug in Gaflenz aufgebaut und musste nur noch aus den anströmenden Autos auswählen. In Summe wurden 315 Pkw gecheckt und 42 näher begutachtet. Von denen waren 18 so desolat oder derart illegal umgebaut, dass an Ort und Stelle die Kennzeichen abgenommen werden mussten. Dazu kamen noch 168 Umbauten, die angezeigt wurden. Damit nicht genug: Vor der technischen Überprüfung „lauerten“ Beamte auch mit der Radarpistole. Gezählte 7397 Autos wurden ins Visier genommen, bei acht Prozent, genauer gesagt 587 Pkw „blitzte“ es auch wirklich. Die Raser bekommen alle Anzeigen.