Junge Osttiroler gestalten ihre Zukunft selbst

Ebenfalls bereits in der Umsetzungsphase ist ein kulinarischer Workshop am Lienzer Gymnasium: „Wir haben viele Rezepte gesammelt und sind dabei, ein Kochbuch mit Fotos zu entwerfen“, so Schülerin Lena Kurzthaler, die gemeinsam mit ihren Freundinnen und den Köchen von Osttirol de luxe regionales und gesundes Essen aus der Region in den Fokus rücken will.