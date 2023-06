Gastronom wird in der PlusCity eigenes Bier brauen

Thomas Altendorfer ist im Shopping-Tempel in Pasching bereits mit seinem „OX Steaks & Grill“-Restaurant und „Burgerista“ vertreten. Noch im Juli wird´s zünftig - eröffnet der umtriebige Top-Gastronom in der PlusCity auch noch das/den „Brau-OX“. Dort will er dann auch sein eigenes Bier brauen.