Kennzeichendieb flieht mit 120 km/h vor Polizei

Eine Welser Polizeistreife hielt am Freitag gegen 1 Uhr auf Höhe Salzburger Straße 88 einen Pkw zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle an. Als sich die Beamten zu Fuß dem Fahrzeug näherten, raste der Lenker plötzlich stadtauswärts davon. Während der Verfolgungsjagd missachtete der Flüchtende eine Vielzahl an Verkehrsregeln.