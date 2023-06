Ter Stegen provoziert Neuer mit klarer Botschaft

Zum Saisonstart zurück?

So leicht wird Neuer die Rollenverteilung jedoch nicht hinnehmen wollen, wie die deutsche „Bild“ schreibt, plant der Bayern-Torhüter, zum Trainingsstart am 13. Juli wieder an der Säbener Straße an den Einheiten teilzunehmen, um sich in weiterer Folge wieder die Nummer eins im DFB-Tor zu sichern. Es steht ein spannendes DFB-Duell mit Blick in Richtung Heim-EM 2024 bevor ...