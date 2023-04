Fußball-Star Neymar wird zum zweiten Mal Papa

Brasiliens Fußballstar Neymar (31) und Bruna Biancardi (29) haben mit einem Instagram-Post die Schwangerschaft des Models bekannt gegeben. „Wir haben von deinem Leben geträumt, deine Ankunft geplant und zu wissen, dass du hier bist, um unsere Liebe zu vervollständigen, macht unsere Tage so viel glücklicher“, hieß es in einem gemeinsamen Post in dem sozialen Netzwerk am Dienstag (Ortszeit).