Michelle soll 26-jährigen Kollegen lieben

Liebesgerüchte noch nicht kommentiert

Zu den Liebesgerüchten hüllen sich sowohl Michelle als auch Eric Philippi bislang in Schweigen. Michelles letzte offizielle Beziehung ist jedenfalls fünf Jahre her. 2018 war sie drei Monate mit dem 21 Jahre jüngeren Feuerherz-Sänger Karsten Walter liiert. Und Philippi? Der schrieb in der Vergangenheit einmal auf Instagram: „Meine erste und größte Liebe? Mama!“