Nichtraucher soll für Brandloch im Mietauto zahlen

Der Frust ist nach wie vor groß: Nach der Rückgabe des geliehenen Kleintransporters flatterte Konrad Fuchs (Name geändert) eine saftige Rechnung ins Haus. Für eine Delle am Dach des Vans sollte der Tiroler an Autovermieter Sixt knapp 3000 Euro zahlen. Doch Fuchs beteuerte, den Schaden nicht verursacht zu haben und setzte sich zur Wehr. Die ursprüngliche Forderung wurde auf den Selbstbehalt von 900 Euro reduziert. Der 50-Jährige wird sich sein Mietauto künftig sicher genauer anschauen.