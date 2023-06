„Allfred“ soll das Leben im Alter erleichtern

Von ihnen kann man vieles lernen, nicht nur, wie man besonders alt wird. Denn der eigentliche Schlüssel ist nicht das lange Leben selbst, sondern die geistige und körperliche Verfassung, in der man sich im Alter befindet. Darum setzt sich das Diakoniewerk dafür ein, dass extrem Hochbetagte in der generellen Wahrnehmung nicht untergehen. „Je älter Menschen werden, desto verschiedener sind ihre Bedürfnisse“, betont auch Daniela Jopp, Universitätsprofessorin an der Uni Lausanne.