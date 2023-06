Stonehenge: Tausende feiern Sommersonnenwende

Sonne erreicht höchsten Punkt ihrer Jahresbahn

An der Sommersonnenwende am 21. Juni, dem längsten Tag des Jahres, erreicht die Sonne den höchsten Punkt ihrer Jahresbahn. Die Steine in Stonehenge sind präzise auf den Sonnenstand während der Sommer- und Wintersonnenwende ausgerichtet. Es wird angenommen, dass diese beiden Tage bereits seit Tausenden von Jahren in Stonehenge gefeiert werden.