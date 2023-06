Nichts bleibt so, wie es vergangene Saison war

Durch die Reform hat sich bei der Ligeneinteilung einiges getan, nichts bleibt so, wie es noch in der letzten Saison war. In jeder Spielklasse gab es Veränderungen, doch mittlerweile steht fest, welcher Klub in welcher Liga kicken wird (siehe Grafik). Unter den insgesamt 127 Vereinen gibt’s vier neue. Gneis und der ASK/PSV bilden genau wie Filzmoos und Hüttau sowie Wagrain und Kleinarl Spielgemeinschaften. Mit Croatia Salzburg, das in der 2. Klasse Nord B einsteigen wird, ist auch ein komplett neuer Klub dabei.