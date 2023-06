Messerattacke im AMS Lienz ++ Einbruch mit Auto

Bange Momente heute Vormittag beim Arbeitsmarktservice (AMS) in Lienz in Osttirol. Ein 40-Jähriger Österreicher soll eine Mitarbeiterin des AMS in ihrem Büro mit einem Messer bedroht haben. Und: Heute Morgen hat ein ausgebranntes Auto im Donauzentrum in Wien für Aufsehen gesorgt. Das Auto dürfte in das Wiener Donauzentrum gelenkt worden sein, um dort gegen 3 Uhr Früh einen Juwelier zu berauben. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Freitag, den 09. Juni, mit Jürgen Winterleitner.