Wachsen der Einkaufstempel bereitet Handel Sorgen

Es ist eine Entwicklung, die bereits seit Jahrzehnten vonstatten geht und wohl auch nicht zu stoppen ist: Schon 2009 hatte das Burgenland unter allen Bundesländern den höchsten Anteil an Verkaufsfläche außerhalb des Kernbereichs. 80 Prozent der Fläche befand sich damals an den Streu- und Peripherielagen. Seither ist sie sogar noch gewachsen. Mittlerweile ist der Anteil an innerstädtischer Verkaufsfläche auf 12 Prozent (2022) geschrumpft. Kein Wunder also, dass man sich nun ernsthaft Sorgen um die Zukunft macht.