Schiester als „Zeichen für Salzburg von morgen“

Nun will die seit mehr als 45 Jahren im Gemeinderat vertretene Bürgerliste ihre Stadträtin für die Wahl verstärkt in die Öffentlichkeit bringen. „Mir fehlen die großen Visionen für Salzburg. Es geht immer nur im Klein-Klein dahin“, sagt Schiester. Punkten will sie mit Politik für die Stadtbewohner, jung wie alt.