„Kassasturz“ in NÖ verlief 2022 besser als gedacht

Besonders in schwierigen Zeiten müssen sich die Menschen auf ihr Land verlassen können. Der Rechnungsabschluss 2022 zeigt, dass sich der Weg des umsichtigen Wirtschaftens in guten Zeiten und treffsicheren Unterstützungsmaßnahmen in Zeiten der Not, als der Richtige erweist.

ÖVP-Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko