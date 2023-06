Die Zukunft liegt in den Händen der Jugend

„Und die Zukunft beginnt heute“, merkt Intendant Mathis Huber launig an. Denn schon jetzt hat die Jugend beim altgedienten Musikfestival ein großes Wort mitzureden. So wird nicht nur die „Klangwolke“ heuer vom Styriarte Youth Orchestra unter Mei-Ann Chen mit Beethovens „Eroica“ bestritten, es wartet auch ein eigenes, dem Komponisten gewidmetes Projekt in Kooperation mit dem Borg Dreierschützengasse. In „Ask Beethoven!!“ erzählen Schülerinnen und Schüler das Leben des Komponisten mit Kurzfilmen im Stil von Tik Tok und Co nach.