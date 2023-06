Cristiano Ronaldo: „Das hätte ich nie gedacht!“

„Es war schon immer mein Traum, die Nationalmannschaft zu vertreten“, zitierte ihn die Sportzeitung „A Bola“ vor seinem 200. Länderspiel am Dienstag in der EM-Qualifikation auf Island. „Ich möchte weiterhin alle Portugiesen glücklich machen. Eine Reise, von der ich hoffe, dass sie nicht so schnell endet“, sagte Ronaldo.