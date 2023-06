Radfahrerin lässt Verletzten nach Unfall liegen

Der 36-jähriger Radfahrer aus Seewlclhen lenkte am Samstag gegen 11 Uhr beim 5-Seen-Radmarathon sein Rennrad im Gemeindegebiet von Steinbach am Attersee auf der B 153, in Fahrtrichtung Weißenbach. Als der 36-Jährige sein Rennrad abbremste, stieß eine, ebenfalls am Radrennen teilnehmende Rennradlenkerin mit ihrem Vorderreifen gegen den Hinterreifen des 36-Jährigen.