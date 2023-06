Reportage: 33 Jahre - Neapels Scudetto-Märchen

Von Maradona zu Kvaradona

Die Geschichte des Klubs beginnt bereits 1926 - bis zu den 80er Jahren feiern die Neapolitaner jedoch nur zwei Pokalsiege. Danach folgt die große Ära von Diego Armando Maradona, der in Süditalien alles auf den Kopf stellt. Nach zwei Meisterschaften mit dem Ausnahmekönner stürzt der Klub in eine tiefe Krise, rutscht sogar in die dritte Liga ab. Nach und nach kämpfen sich die Gli Azzuri wieder zurück und 33 Jahre nach dem letzten Meistertitel dürfen Viktor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia (wird bereits Kvaradona genannt) und Trainer Luciano Spalletti über den dritten Meistertitel jubeln. Im Video sehen Sie eine informative, emotionale Geschichte über einen der größten Klubs aus Europa!