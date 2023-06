Maertens: „Immer ein offenes Ohr für die Zuseher“

Am 21. Juli feiert der „Jedermann“ heuer Premiere. Sehen Sie im Video ein spannendes Interview mit einem äußerst sympathischen Michael Maertens, in dem er uns erzählt, wie viel Bedenkzeit er tatsächlich gebraucht hat, welche Herangehensweise er wählen wird und wie wohl er sich in Wien fühlt, wo er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Mavie Hörbiger seine Kinder großzieht.