Große Blumen-Ohrringe als neues Trend-Accessoire

Sängerin Rihanna kam zur Met Gala in einem Blüten-Traum und rundete ihren Look mit weißen Blüten-Ohrringen ab. Sehr lieb! Auf ein ähnliches Paar Ohrringe setzte übrigens auch Naomi Watts. Die Schauspielerin peppte ihr schwarzes Outfit beim Tribeca Ball in Manhattan mit weißen Margeriten-Ohrringen auf.