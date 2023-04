Analyse zeigt: Tiroler Regionalbahnen boomen

Sowohl im Zillertal als auch im Stubaital dürfen sich die Betreiber über großes Interesse an ihren Regionalbahnen freuen. Wie eine Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt, legten beide im Vorjahr im Vergleich zu 2021 kräftig zu. Während die Stubaitalbahn 1,44 Mio. Fahrgäste begrüßen durfte und dabei um 9000 zulegte, stiegen bei der Zillertalbahn 2,9 Mio. Gäste ein – das bedeutet ein sattes Plus von 539.000. Damit liegt man bei beiden über dem Vor-Pandemie-Jahr 2019. „Da im Vorjahr Pendel- und Freizeitverkehr teilweise noch durch die Pandemie gebremst wurden, wird erwartet, dass in diesem Jahr erstmals mehr als drei Millionen Fahrgäste mit der Zillertalbahn fahren werden“, erklärt der VCÖ.