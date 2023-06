Platzgummer biss auf Zähne und genoss das Debüt

Nächster schwere Gegner wartet

Der Fuß schmerze zwar, aber am Rasen sei es feiner als beim Training auf Kunstrasen. Sandro freute sich über den Sieg: „Wir haben als Team sehr gut zusammengespielt.“ Sein Fehler bei einem nicht gefangenen Punt ärgerte den Innsbrucker aber: „Das darf mir nicht passieren. Ich hätte ihn fair catchen müssen.“ Am Sonntag steht für die Raiders das nächste schwere Spiel bei Stuttgart Surge an. Da will Platzgummer dann noch fitter sein.