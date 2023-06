NFL-Rückkehrer Platzgummer will den Raiders helfen

Noch hat NFL-Rückkehrer Sandro Platzgummer kein Spiel in der European League of Football bestritten. Der 26-Jährige zog sich beim letzten Trainingscamp eine schmerzhafte Fußverletzung zu. Die verhinderte bisher in den zwei Auswärtspartien bei den Munich Ravens und den Helvetic Guards in der Schweiz, die beide mit Siegen für die Raiders endeten, sein ELF-Debüt. Doch beim ersten Heimspiel der Tiroler in ihrer zweiten Saison auf der europäischen Football-Bühne will der Running Back unbedingt dabei sein.