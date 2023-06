Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Kiro (ein Jahr) ist ein aufgeweckter Samojede-Rüde. Altersbedingt ist er natürlich ein lebhaftes Energiebündel und sehr mitteilungsbedürftig. Die hübsche Fellnase freut sich über ein Zuhause am Stadtrand oder am Land in einer ruhigen Gegend. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.