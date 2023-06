Jennifer Lopez überrascht Fans mit neuer Frisur

„Das bin ich jetzt“

„Bang bang“, schrieb die Bühnen-Beauty zu den Aufnahmen ihrer neuen Frisur und spielte damit auf ihre Stirnfransen an, die im Englischen auch Bangs genannt werden. Dazu setzte Lopez den Hashtag „This Is Me Now“ - also „Das bin ich jetzt“, eine Anspielung auf ihr neues Album, das sich wiederum auf das 20-jährige Jubiläum ihres Erfolgsalbums „This Is Me ... Then“ bezieht.