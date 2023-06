Atemregler von Taucher in 36 Metern Tiefe vereist

Symptome ließen nicht nach

Dem Taucher wurde schließlich von einem anwesenden Rettungssanitäter der Tauchschule Sauerstoff verabreicht. Nachdem die Symptome beim Deutschen nicht nachgelassen hatten, wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Mann wurde dann mit dem Notarzthubschrauber in Klinik nach Murnau geflogen, die er am Abend wieder unverletzt verlassen konnte.