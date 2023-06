Viehstall in Pfaffenhofen brannte völlig aus

Kurz vor 11 Uhr heulten am Sonntag in der Gemeinde Pfaffenhofen die Sirenen auf. Ein Viehstall stand in Vollbrand. Das Gebäude befindet sich am Weg Richtung Höll, etwas außerhalb des Ortes und ist unbewohnt. Im Gebäude werden Tiere, unter anderem Ziegen, gehalten.