Wandertouren locken Gäste mit süßen Erlebnissen an

Feierliche Eröffnung am Sonntag

„Kinder brauchen immer eine Aufgabe und so wird der Marillen-Erlebnispfad zur Rätselrallye“, freut sich Landtagschef Karl Wilfing über die professionelle Umsetzung. Auch an die Biker hat man gedacht: Für sie gibt es eine Version in XL mit knapp 13 Kilometern. Am Sonntag findet das großes Eröffnungsfest statt. Und der Weinviertler Kirtag am 25. Juni in Poysdorf, unter dem Motto „Wein trifft Marille“.