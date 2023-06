Lokalheldin Vali Höll will den Heimfluch brechen

Drei Rennen, vier Stürze. So lautet die Bilanz von Lokalmatadorin Valentina „Vali“ Höll bei ihren Heimrennen in Leogang. Bei der WM 2020 stürzte sie beim Einfahren schwer. Bei ihrer Weltcuppremiere 2021 crashte sie in Führung liegend in der letzten Kurve und kam noch als zweite ins Ziel. Im vergangenen Jahr flatterten ihre Nerven erneut. Auf rutschigem Untergrund stürzte sie zweimal und kam nur als Sechste ins Ziel. Über Leogang scheint für sie ein Fluch zu liegen.