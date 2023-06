Vater wird angeklagt ++ Abschied von Schauspieler

Im März ist die kleine Dunija im Alter von fünf Jahren in der Sonnentherme Lutzmannsburg ertrunken. Das Mädchen konnte nicht schwimmen und ist ohne Schwimmhilfe ins Wasserbecken gegangen. Ihr Vater dürfte zumindest 20 Minuten nicht bei dem Kind gewesen sein. Ein Badegast wurde auf das im Wasser treibende Mädchen aufmerksam. Trotz erster Hilfe und Reanimationsmaßnahmen starb es später in der Klinik Donaustadt in Wien. Der Vater des Mädchens wird wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt.