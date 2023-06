Actionknaller mit Hemsworth ++ Holland in Thriller

Diese Woche kommt der Sommer auch ins „Stream On“-Studio. Passend zum guten Wetter gibt es ein Top 5 der Filme und Serien, mit denen man garantiert in Sommersitummund kommt. Außerdem gibt’s die volle Ladung Action mit „Tyler Rake: Extraction 2“. Der Blockbuster wurde teilweise in Wien gedreht, wie das Marvel-Star Chris Hemsworth fand, hat er im „Krone“-Interview verraten. Und Star-Besetzung in „The Crowded Room“: Die Thrillerserie ist definitiv nichts für schwache Nerven. Selbst die Haupdarsteller sind mit den vielen Wendungen und Überraschungen durcheinander gekommen, wie sie im Interview erzählten.