„Aliens Dark Descent“: So düster wird die Handlung

Um in den an „XCOM“ erinnernden Gefechten siegreich zu sein, muss der Spieler sein Team ausgewogen ausstatten und auf verschiedene Soldatenklassen und Items zurückgreifen. Nach erfolgreichen Einsätzen können die Truppen mit neuen Fähigkeiten, Panzerungen und Waffen aufgerüstet werden. Auch eine Basis, in der neue Technologien erforscht werden, baut der Spieler im Verlauf der Kampagne auf.