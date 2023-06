Geheime Botschaft in Kahns Instagram-Posting?

Auffallend: ein Spruch auf der Tasse. „May You Live In Interesting Times“ (auf Deutsch „Hoffentlich lebst du in interessanten Zeiten“), ist auf der Vorderseite des Porzellans aufgedruckt. Ob uns der 54-Jährige damit etwas sagen will und wenn ja, was, darüber zerbricht sich das Internet aktuell den Kopf.