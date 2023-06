Imbissbuden-Einbrecher (28) auf der A2 gestellt

In Haft

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung des Tatverdächtigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini an. Ob der Mann weitere Einbrüche begangen hat, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Laufende Ermittlungen werden auch zum Fahrzeugdiebstahl geführt.