Das Waldviertel bietet schon 2700 Arbeitsplätze an

Attraktive Jobs in fünf Bezirken

Vierzehntägig soll ein Gespräch mit einem neuen oder wieder heimgekehrten Waldviertler – quer durch alle Branchen – stattfinden. Damit will man auf die attraktiven Jobs in den fünf Bezirken Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen an der Thaya und Zwettl hinweisen. Zudem erzählen die Interviewpartner, warum sie sich für ein Arbeiten, Wohnen und Leben im Waldviertel entschieden haben.