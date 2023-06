Hochzeitsprofis dürfen sich mit Gütesiegel rühmen

Rund 9000 Paare gaben sich im vergangenen Jahr in Niederösterreich das Ja-Wort. Heiraten liegt im Trend, das zeigen auch aktuelle Zahlen. Im Vergleich zu 2021 gab es 2022 um 17,9 Prozent mehr Eheschließungen in unserem Bundesland. Und damit der Hochzeitstag auch der schönste Tag im Leben wird, engagieren immer mehr verlobte Pärchen einen Hochzeitsplaner. In ganz Österreich gibt es derzeit 370 gewerbliche Wedding-Planner - vor vier Jahren war es rund 100. Einer von ihnen ist Harald Winkler aus Furth bei Göttweig im Bezirk Krems. Er unterstützt zukünftige Eheleute dabei, den Hochzeitstag perfekt zu organisieren.