Nun sitzt SPÖ-Landesrat Lindner „am heißen Stuhl“

„Es ist spannend, das mal von der anderen Seite zu erleben“, sagte Lindner, der als SPÖ-Klubobmann selber einige Regierungsmitglieder „in die Mangel genommen hat“. In der Fragestunde gab es diesmal gleich zwei Anfragen an den roten Landesrat, einmal von FPÖ-Klubchef Herwig Mahr zu Themen der Jugendkriminalität und einmal von der Grünen-Abgeordneten Ines Vukajlović zum Thema Erziehungshilfen für ältere Jugendliche. Zehn Anfragen gab es gestern insgesamt an diverse Regierungsmitglieder.