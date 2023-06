Chihuahua zu Tode gequält: Linzerin freigesprochen

Wunden weisen auf Tierquälerei hin

Die Art der Verletzungen ließen den Veterinär vermuten, die reinrassige Chihuahua-Dame sei an den Läufen gefesselt und über den Boden geschleift worden. Das Alter der Wunden grenzte er auf einen Zeitraum ein, in dem die Angeklagte nachweislich in der Arbeit war. Ihr Lebensgefährte hingegen, ein 34-jähriger Arbeiter aus Mauthausen, konnte kein so wasserdichtes Alibi vorweisen. Er hatte sich zu dieser Zeit um das Tier gekümmert. Angeblich hatte er an jenem Nachmittag mit Lilli einen ausgedehnten Spaziergang durch teilweise sumpfiges Gelände unternommen. Als ihren kleinen Läufen kurz vor dem Ziel die Kraft ausging, habe er sie nach Hause getragen.