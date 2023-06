Großverdiener Jost will schon wieder abkassieren

Politik will Anwaltsforderung nicht nachkommen

Jetzt geht die Posse in die Verlängerung. In einem Anwaltsschreiben fordert Jost eine Nachzahlung für Überstunden, die er ab dem Jahr 2014 geleistet hat. Denn seine Ära ist lange. 2010 war er suspendiert worden. Ein langes Verfahren beim Arbeitsgericht lief. Bis das Verfahren eingestellt wurde und Jost zurückkehren konnte. Der Stadtsenat muss die neue Überstundenforderung genehmigen, was er nicht tun wird. Auch Christian Scheider ist sparsam, will nicht zahlen. „Jetzt werden die Überstunden des ganzen Rathauses kontrolliert, es ist undenkbar, darauf einzugehen.“