Großbrand in Villach: Erste Details zur Ursache

Eine dicke Rauchsäule machte sich am Vatertag über Villach breit: Mehrere Lagerhallen gingen in Flammen auf. Seit Montag wird die Brandursache ermittelt. Am Donnerstag gibt es erste Details. „Von Fremdverschulden gehen wir nicht aus. Es dürfte sich um einen technischen Defekt handeln“, sagt Leiter der Brandermittler des Landeskriminalamtes Kärnten, Werner Mohorko. „Die Ermittlungen laufen aber noch, eine Nachtragsmeldung wird die hundertprozentige Brandursache bringen.“