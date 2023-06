Vorsicht, Phishing: Kärntner tappte in Falle

Leider sehr blauäugig folgte Herr M. auch den folgenden Anweisungen und gab zweimal einen Code ein, „um seine Identität zu bestätigen“, wie im mitgeteilt wurde. In Wirklichkeit buchten die Betrüger so knapp 4000 Euro vom Konto des Kärntners ab. „Weder meine Bank noch die Polizei konnten mir helfen, als ich das am nächsten Tag bemerkt habe“, wandte sich Herr S. schließlich an uns.