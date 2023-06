Brennerstrecke nach Böschungsbrand wieder offen

Zunächst längere Sperre befürchtet

Die Dauer der Sperre konnte zunächst nicht abgeschätzt werden. „Wenn das Feuer gelöscht ist, müssen unsere Techniker erst die Infrastruktur auf mögliche Schäden untersuchen“, so ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair am frühen Nachmittag zur „Krone“. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass ein Zugverkehr erst am frühen Abend wieder möglich ist.